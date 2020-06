PL : Tottenham a contracté un prêt bancaire de 195 millions d'euros

Tottenham paye un lourd tribut sur le plan économique suite à la pandémie du coronavirus. Le club londonien aurait ainsi perdu environ 220 millions d'euros depuis l'interruption de la Premier League en mars dernier. Les Spurs ont annoncé ce jeudi via un communiqué officiel avoir contracté un prêt de 195 millions d'euros à la Banque d'Angleterre. Le président de Tottenham Daniel Levy a justifié cet emprunt en expliquant que ses besoins répondaient aux critères établis par le gouvernement anglais pour obtenir cette aide.

« Dès le 18 mars, j'ai dit que, au cours de mes 20 années au club, beaucoup d'obstacles s'étaient dressés sur la route, mais aucun de cette ampleur. La pandémie de Covid-19 s'est révélée être la plus grave de tous. Il est impératif que nous travaillions maintenant tous ensemble - scientifiques, techniciens, politiques et secteur de l'événementiel - pour trouver un moyen sûr de ramener les spectateurs dans des lieux de sport et de divertissement, » a notamment confié le patron des Spurs dans ce communiqué.