Manchester City : le Cyborg Erling Haaland s’est réveillé !

Liverpool a subi une véritable correction sur la pelouse de Manchester City ce samedi en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre, s’inclinant 0-4. À seulement quatre jours de défier le PSG en Ligue des champions, les Reds repartent la tête basse, incapables de contenir l’armada offensive des Citizens et surtout Erling Haaland, de retour en très grande forme. Le Cyborg norvégien, qui n’avait marqué qu’un but lors de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, a retrouvé son efficacité.

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En une heure de jeu, le Norvégien a ouvert le score sur penalty (39e), doublé la mise d’une tête décroisée sur une action initiée par Cherki (45e+2) et inscrit son triplé après une frappe sous la barre sur un centre d’O’Reilly (57e). Sous l’ovation du public à son remplacement (77e), Haaland signe ainsi son premier triplé avec Manchester City cette saison, scellant le succès écrasant des siens. Auteur de 30 buts et 7 passes décisives en 43 matches, Erling Haaland a enfin revu triple, pour la première fois avec Manchester City depuis août 2024. Et pour la première fois contre le grand Liverpool.

Erling Haaland revoit triple

Un nouveau match référence qui fera du bien à l’attaquant de 25 ans, pas dans sa meilleure période. «C’est incroyable. On a eu un peu de mal en première mi-temps, mais on a tenu bon après la 30e minute. C’est génial, on retourne à Wembley, ce qui est important. Entre la 30e et la 60e minute, on a livré l’une de nos meilleures performances de la saison. Ça fait un moment que je n’ai pas marqué pour City, il était donc temps que je recommence ! C’est un moment spécial, je suis donc super content», a-t-il réagi après la rencontre.

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Encensé après la rencontre par les médias anglais, le buteur norvégien veut garder les pieds sur terre. «Ça a été trop irrégulier cette saison, ce qui n’est pas suffisant. Pour l’instant, la semaine s’annonce longue pour nous, car nous ne sommes pas en Ligue des champions, ce qui n’est pas suffisant, mais nous devons affronter Chelsea, ce qui est un autre match». De quoi relancer Manchester City et sa machine à marquer au meilleur des moments pour promettre une fin de saison folle, avec une Coupe d’Angleterre à aller chercher : «ce club se doit de remporter des trophées sur la plus grande scène», a ajouté Haaland.