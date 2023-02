Manchester United : la grande décision que doit prendre Harry Maguire

Du côté d’Old Trafford, il y a des raisons d’être heureux et de se tourner vers l’avenir avec le sourire. Après des années assez difficiles, tout semble enfin aller pour le mieux pour les Red Devils. Et ce, en bonne partie grâce au boulot d’Erik ten Hag. Les Mancuniens viennent d’ailleurs de remporter la League Cup, sont en course en Europa League après avoir éliminé le Barça et sont assez bien positionnés en Premier League, même si l’avance d’Arsenal (8 points) peut sembler rédhibitoire.

La suite après cette publicité

Mais dans tout ça, il y a logiquement certains hommes qui peuvent s’inquiéter. C’est le cas d’Harry Maguire, le défenseur anglais. Ces derniers mois, le taulier des Three Lions a chuté dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’équipe, avec une charnière centrale généralement composée de Varane et de Martinez. Une situation logiquement difficile pour un joueur qui avait coûté plus de 80 millions d’euros. Il reste cependant important pour Ten Hag, qui a souvent mis en avant son professionnalisme. « Il me respecte vraiment et croit que je suis un défenseur de haut niveau avec toutes les caractéristiques pour jouer dans son équipe, mais il voit aussi que les joueurs qui jouent, jouent très bien », a lancé Maguire à The Athletic.

À lire

Man City : la déclaration osée de Pep Guardiola sur MU

Maguire la pop-pom girl ?

Mais lui, du haut de ses 29 ans, va devoir prendre une décision comme l’indiquent divers médias anglais comme The Telegraph. Son contrat expire dans deux ans, et il doit décider : continuer à Manchester, mais rester un joueur secondaire - le Telegraph parle même de « pop-pom girl » - ou s’en aller trouver une place de titulaire indiscutable ailleurs. Son statut de joueur phare en sélection pourrait lui ouvrir des portes un peu partout, en Angleterre comme en Europe.

La suite après cette publicité

Moins mobile et un peu moins doué balle au pied que ses nouveaux concurrents à Manchester, Maguire reste un défenseur de qualité qui pourrait rendre des services à bien des formations. L’hiver dernier, West Ham était venu aux nouvelles, mais le principal concerné avait préféré rester. Reste à voir si la réponse sera la même en cas de nouvelle offensive des Hammers cet été. La presse britannique a aussi évoqué le nom de l’Inter, où il faudra remplacer Milan Skriniar notamment…