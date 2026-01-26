Atalanta : Daniel Maldini va rejoindre la Lazio

Daniel Maldini continue de faire le tour de l’Italie. Après être passé par l’AC Milan, Empoli ou encore Monza, le fils de Paolo est arrivé à Rome pour s’engager à la Lazio. Il vient par ailleurs d’arriver dans la capitale italienne, comme le rapporte le compte X officiel des Laziali.

Le milieu offensif de l’Atalanta va s’engager chez les Romains dans le cadre d’un prêt d’un million d’euros assorti d’une option d’achat estimée à 14 M€. À Bergame depuis février passé, l’international italien (6 sélections) n’a disputé que 22 rencontres avec le club bergamasque pour un total de trois buts et d’une passe décisive.