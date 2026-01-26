Menu Rechercher
Commenter 3
Serie A

Atalanta : Daniel Maldini va rejoindre la Lazio

Par Kevin Massampu
1 min.
Daniel Maldini @Maxppp

Daniel Maldini continue de faire le tour de l’Italie. Après être passé par l’AC Milan, Empoli ou encore Monza, le fils de Paolo est arrivé à Rome pour s’engager à la Lazio. Il vient par ailleurs d’arriver dans la capitale italienne, comme le rapporte le compte X officiel des Laziali.

La suite après cette publicité
S.S.Lazio
Daniel is here! 🇮🇹🩵

#AvantiLazio
Voir sur X

Le milieu offensif de l’Atalanta va s’engager chez les Romains dans le cadre d’un prêt d’un million d’euros assorti d’une option d’achat estimée à 14 M€. À Bergame depuis février passé, l’international italien (6 sélections) n’a disputé que 22 rencontres avec le club bergamasque pour un total de trois buts et d’une passe décisive.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Atalanta
Lazio
Daniel Maldini

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta
Lazio Logo Lazio
Daniel Maldini Daniel Maldini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier