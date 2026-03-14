Liga : sans Kylian Mbappé, le Real Madrid fait le spectacle contre Elche

Au sortir d’une magnifique victoire contre Manchester City, en Ligue des Champions, le Real Madrid devait maintenant confirmer son regain de forme en Championnat. Toujours à quatre points du leader catalan, les Merengues devaient assurer contre Elche, qui se rapproche sérieusement de la zone rouge et espérait assurer un hold-up au Bernabeu. Mais Alvaro Arbeloa devait composer avec une avalanche d’absents, dont Rodrygo, Mendy, Bellingham, Mastantuono et surtout Mbappé, encore trop juste.

La suite après cette publicité

Motivé après sa prestation XXL en huitièmes de finale aller, le Real Madrid a pourtant eu du mal à démarrer la rencontre et manquait de précision technique lors des premières minutes. Mais après un coup-franc bien joué, Valverde tentait de percer le verrou, mais après une déviation, le ballon revenait sur Rudiger, qui pouvait reprendre de volée et ouvrir le score (1-0, 39e). Valverde, le héros de la soirée européenne contre Manchester City, ne comptait pas s’arrêter uniquement sur un seul match. Et peu après l’ouverture du score, l’Uruguayen lâchait une sublime frappe enroulée pour faire le break (2-0, 44e).

Federico Valverde a encore frappé

Un nouveau coup de génie de la part du milieu de terrain, qui assurait l’essentiel juste avant la pause. Et en seconde période, le Real Madrid a tenu à rester sur le même rythme, à l’image de Brahim Diaz, qui manquait son duel contre le gardien (48e). Mais les Merengues ont réussi à enfoncer le clou grâce à une tête de Huijsen, à l’heure de jeu (3-0, 66e). Après cela, Arbeloa a décidé de faire confiance à ses jeunes pour le restant de la rencontre, ce qui a logiquement fait baisser le rythme.

La suite après cette publicité

En toute fin de match, Elche a réussi à réduire le score grâce à une erreur de Camavinga qui a profité aux attaquants d’Alicante, mais c’est bien le jeune Moran qui a réduit le score (3-1, 85e). Mais le clou du spectacle était bel et bien ce but lunaire d’Arda Güler, qui a tout simplement lobé le gardien alors qu’il était encore dans son camp. Grâce à cette belle victoire, le Real Madrid revient à un point du FC Barcelone avant de défier Manchester City, au retour, et assurer sa qualification. De son côté, Elche risque de finir la journée dans la zone rouge avant un choc contre Majorque pour le maintien lors de la prochaine journée.