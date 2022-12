CdM 2022, EdF : William Saliba et Antoine Griezmann impressionnés par la longévité d'Hugo Lloris

La suite après cette publicité

En cas de titularisation face à la Pologne dimanche soir en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar, le gardien de but international français Hugo Lloris connaîtra alors sa 142e sélection avec l'équipe de France pour ainsi égaler Lilian Thuram à la tête du classement des joueurs les plus capés de l'histoire des Bleus. Une longévité qui impressionne son jeune coéquipier William Saliba, en conférence de presse ce vendredi après-midi : «c'est exceptionnel d'avoir autant de sélections dans une grande nation comme la France. Ca nous inspire, nous aussi les jeunes, on veut faire pareil. On sait que le chemin est long, on est très fier pour Hugo et j'espère que ce ne sera pas la dernière.»

Autre Bleu présent face aux journalistes à deux jours d'affronter la Pologne, Antoine Griezmann n'a pas tari d'éloges son compère, qu'il a côtoyé à 83 reprises en sélection, remportant avec la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021 : «c'est une très grande personne et grand gardien qui nous a souvent sauvés, comme en 2018. Il va rentrer dans l’histoire de l’équipe de France, c’est beau. Il peut être fier de ce qu’il est en train de faire. Très bon ami, grand camarade. Personne facile à vivre avec laquelle on a plaisir à vivre même sil n’est pas très bavard.»