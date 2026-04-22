Chelsea a déjà plusieurs candidats pour remplacer Liam Rosenior

Les heures de Liam Rosenior à Chelsea sont déjà terminées. Effectivement, le club londonien vient de l’annoncer : la direction des Blues a bien mis fin à l’aventure de l’entraîneur anglais sur le banc de Stamford Bridge, alors que l’équipe londonienne traverse une énorme crise sportive. Arrivé il y a 3 mois seulement, avec un contrat de cinq ans et demi à la clé qui plus est, l’ancien de Strasbourg a donc déjà pris la porte.

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Un licenciement qui va coûter très cher aux Blues, qui vont encore devoir se passer des revenus liés à la Ligue des Champions, et qui vont donc devoir lui trouver un remplaçant. Un dossier sur lequel il ne faudra pas se rater… Comme l’indique RMC Sport, la formation londonienne a déjà une liste de candidats pour terminer la saison.

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L’option Iraola prend de l’ampleur

Le média indique ainsi qu’Andoni Iraola, qui va quitter Bournemouth au terme de cette saison, est plutôt bien placé. Les Blues ont d’ailleurs nommé Calum McFarlane le temps de terminer la saison, et ils pourraient donc ensuite confier les clés du camion à l’Espagnol, qui fait partie des coachs très cotés en Europe en ce moment. Edin Terzic, ancien du Borussia Dortmund, est aussi sur la liste des dirigeants londoniens, lui qui est sans club depuis l’été 2024.

De son côté, The Sun évoque le nom d’Oliver Glasner, l’entraîneur autrichien de Crystal Palace, qui a aussi une belle cote outre-Manche. Le nom de Cesc Fabregas (Côme), ancien joueur du club et un temps pressenti, ne serait plus forcément d’actualité car les décideurs de Chelsea souhaitent un entraîneur ayant déjà de l’expérience au plus haut niveau anglais. Affaire(s) à suivre…