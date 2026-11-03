Ligue des Champions : Luis Enrique est très content

Luis Enrique a probablement vécu le match rêvé par tant d’entraîneurs, avec son équipe qui menait 4-0 après 17 minutes de jeu. « On a été très fort et impressionnant tout le temps. On a eu beaucoup de récupérations, on est très content. C’est difficile pour Villarreal quand tu joues une équipe comme la notre qui presse tout le temps », a-t-il déclaré au micro de Canal + après la rencontre.

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Mais alors, ce PSG qui vient de gifler Villarreal, mais aussi Manchester City et le FC Barcelone, est-il plus fort que celui de la saison passée ? « Si on pense aux trois premières journées de Ligue 1, tout le monde pensait autre chose. Il faut rester calme et qu’on profite du chemin. On verra s’il y a un trophée à la fin de la saison », a simplement répliqué le coach espagnol, très satisfait de ses hommes.