Montpellier : le FC Bâle a fait une offre pour Bećir Omeragić

Pillier et même capitaine du MHSC cette saison, Bećir Omeragić fait l’objet de nombreux intérêts. L’été dernier, le Suisse de 24 ans avait trouvé un accord avec l’OGC Nice, mais il était finalement resté dans l’Hérault faute d’accord entre clubs.

L’ancien joueur du Servette et de Zürich est donc resté en Ligue 2, mais pour combien de temps ? Selon nos informations, le FC Bâle a fait une offre à Montpellier ces dernières heures. Le polyvalent défenseur, capable également d’évoluer au milieu, est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club pailladin. Cette saison, il a disputé 25 rencontres, pour 2 buts.