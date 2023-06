Le président de West Ham confirme le départ de Declan Rice

La suite après cette publicité

Declan Rice a clôt son chapitre West Ham par un sacre continental. Vainqueur ce mercredi de la Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina (2-1), l’international anglais a en effet disputé sa dernière rencontre sous la tunique de son club formateur. Si un départ cet été était déjà pressenti depuis plusieurs mois, le co-président de West Ham, David Sullivan, a bien confirmé l’information.

«Declan (Rice) a mis son coeur à l’ouvrage et, en temps et lieu, il doit s’y mettre et nous devons lui trouver un remplaçant. Ce n’est pas quelque chose que nous voulions. Nous lui avons offert 200 000 £ par semaine (environ 230 000€ par mois) il y a 18 mois et il a refusé, a-t-il révélé à talkSPORT après la victoire de West Ham. Tu ne peux pas garder un joueur qui ne veut pas être là. Je pense que les offres commenceront aujourd’hui. On lui a promis qu’il partirait. Trois ou quatre clubs ont montré de l’intérêt, mais par respect pour West Ham, pendant que nous jouions encore, il n’y avait pas d’offres pour nos joueurs.» Reste désormais à savoir pour quelle destination Rice optera. Ces dernières semaines, la presse anglaise faisait état d’intérêts d’Arsenal, de Manchester United ou encore du Bayern Munich.

