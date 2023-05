OM : la grosse mise au point de Jordan Veretout après la défaite à Lille

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a réalisé une très mauvaise opération sur la pelouse du LOSC. Les Phocéens se sont inclinés (2-1) et ils laissent donc le champ libre au RC Lens pour la deuxième place directement qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Jordan Veretout n’a pas caché sa frustration au micro du diffuseur de la rencontre. «Je pense qu’on fait une bonne première mi-temps dans l’ensemble. On les a mis en danger, on a des occasions, on peut mettre le deuxième avant la mi-temps. Et puis après on rentre en deuxième mi-temps avec de mauvaises intentions. Ils nous ont poussé, ils nous sont rentrés dedans. On a perdu nos duels, on perd des ballons bêtes. Le pénalty et puis voila», a tout d’abord lancé le milieu de terrain marseillais.

Jordan Veretout est ensuite revenu sur les conséquences de cette défaite sur le duel à distance avec les Lensois. «Après ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, ils ont remporté le match. Bravo à eux. Maintenant, on sait que ça va être difficile mais on se battra jusqu’au bout mais c’est dommage, c’est dommage. De toute façon, on dépendait pas de nous. On dépendait aussi de Lens. On voulait gagner ces trois derniers matchs. Ce soir, on perd, en plus en deuxième mi-temps on n’a pas montré un beau visage de Marseille, on s’est fait bouger, on s’est fait rentrer dedans. On a ce qu’on mérite ce soir, la défaite. Il reste deux semaines, il ne faut rien lâcher et finir sur deux victoires», a conclu le joueur de 30 ans. Le message est passé !

