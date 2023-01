PSG : Lionel Messi va faire son retour !

La suite après cette publicité

La Pulga est de retour. Fraîchement auréolé de son titre de champion du monde qu’il convoitait tant depuis plusieurs années, Lionel Messi est attendu ce mardi en début d’après-midi à Paris, a rapporté le média argentin La Capital. « La Pulga a décollé avec Antonela Roccuzo et ses enfants Mateo, Thiago et Ciro à bord d’un avion privé depuis l’aéroport international des Îles Malouines .» L’avion doit atterrir à l’aéroport du Bourget, au nord de Paris, à 15H00 heure française. Après avoir profité de deux semaines de repos pour fêter la victoire lors du Mondial au Qatar avec le peuple argentin mais également avec sa famille, l’ex-numéro 10 du FC Barcelone s’est dit prêt à attaquer cette seconde partie de saison.

« Il se sent très bien et il est très motivé », affirme l’entourage du club de la capitale, selon le Parisien. «Cette victoire à la Coupe du monde n’était pas une forme de libération pour lui, car il s’était déchargé de cela après la Copa America remportée en 2021. C’était son premier titre majeur avec l’Argentine, donc il n’a pas ressenti de pression supplémentaire durant la Coupe du monde. C’est sûrement une des raisons pour lesquelles il a très bien joué. Il a disputé les matchs de façon libérée. Il était détendu sur le terrain et tout au long de la compétition.» Espérons pour le club de la capitale que l’état de grâce du septuple Ballon d’Or se poursuive dans les six prochains mois, après une Coupe du monde et une entame de saison au plus-que-parfait.



