Real Madrid : les gagnants et les perdants de la présaison

Le Real Madrid a mis fin à sa présaison après un stage américain qui s'est conclu sur un bilan d'une victoire, un nul et une défaite, lors du Clasico face au Barça. Pas forcément brillant, mais pas plus d'inquiétude que ça, puisque Carlo Ancelotti a fait énormément de rotations et les Merengues avaient repris un peu plus tard que leurs adversaires, étant donc un peu en-dessous physiquement. Cette dernière semaine d'entraînements devrait permettre aux Madrilènes d'arriver en forme pour leur premier match officiel de la saison, face à l'Eintracht Francfort en Supercoupe d'Europe le week-end prochain.

Quel bilan tirer de cette présaison ? Si les résultat n'ont pas été exceptionnels, Carlo Ancelotti a au moins pu voir des joueurs dont l'avenir était flou à l'oeuvre. Et certains ont marqué des points. Le média El Confidencial fait le point, et dévoile le nom des Madrilènes qui ont frappé fort et ont impressionné... mais aussi ceux qui ont déçu. Dans cette première catégorie, on retrouve notamment Marco Asensio. Alors que certains le voyaient loin de Madrid, notamment à cause de sa situation contractuelle et son bail qui expire en 2023, on a pu voir pendant ces amicaux qu'il entre tout à fait dans les plans de son coach.

Vallejo, la surprise de l'été

Et surtout, il a été performant sur la pelouse, affichant un niveau de forme physique supérieure à celle de beaucoup de ses partenaires et des adversaires affrontés par les champions d'Espagne et d'Europe. De même pour Dani Ceballos, déjà auteur d'une fin de saison intéressante, et qui aurait gagné sa place pour la saison prochaine grâce à ses prestations pendant les matchs de prépa et les séances d'entraînement. Le troisième joueur qui a marqué des points est plus surprenant, puisqu'il s'agit de Jesus Vallejo, dont le rôle était anecdotique jusqu'ici. Le défenseur a convaincu Ancelotti, jouant parfois en tant que latéral notamment et terminant avec une passe décisive face à la Juve, et contrairement à ce qui se disait, il devrait rester.

Puis, il y a ceux qui se sont fermés des portes. Alvaro Odriozola est sur cette liste, lui qui n'a pratiquement pas joué. De même pour l'autre latéral droit qui était testé, Vinicius Tobias, qui devra donc se contenter de jouer avec le Real Madrid Castilla vraisemblablement. Enfin, Mariano Diaz, sans surprise, n'entre pas dans les plans d'Ancelotti comme expliqué depuis des semaines. Reinier Jesus et Borja Mayoral ont eux déjà un pied et quatre orteils en dehors du club.