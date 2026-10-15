Arsenal va supprimer 60 emplois

Si tout va bien sur le terrain, au lendemain d’une nouvelle victoire en Ligue des Champions (3-0 face au LOSC), en interne, c’est plutôt la douche froide. D’après les informations de The Telegraph, la direction d’Arsenal a informé son personnel qu’elle allait procéder à 60 suppressions de postes dans le but de réaliser des économies significatives. La plupart des départements du club sont concernés.

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Seuls quelques-uns s’en sortent bien, notamment ceux concernant le secteur de performances des équipes masculine et féminine, les opérations communautaires, l’Arsenal Foundation et la sécurité. Un audit interne doit encore affiner la répartition des différentes coupes budgétaires. Cette annonce intervient quelques jours seulement après la prolongation (2030) de Mikel Arteta estimée à 80 M£ (94 M€).