Coupe du Monde 2026 : Alex Baena n’a pas peur de la France

Ce mardi soir, la France défie l’Espgne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Un sacré choc qui intervient deux ans après une demi-finale d’Euro remportée par la Roja (2-1). Alors que les Bleus veulent leur revanche, certains joueurs espagnols clament qu’ils n’ont pas peur des Tricolores à l’instar de Lamine Yamal. C’est également le cas du milieu offensif Alex Baena.

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Interrogé avant la rencontre, il s’est montré confiant : «ce sera un beau match entre deux des meilleures équipes au monde. Nous les avons affrontées à maintes reprises — avec des résultats majoritairement favorables pour nous — et nous espérons qu’il en sera de même demain. Nous savons que les deux équipes vont beaucoup attaquer ; s’il y a des buts, nous espérons qu’ils seront plus nombreux de notre côté. On respecte la France mais dans le football, on ne peut pas avoir peur.»

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