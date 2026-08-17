Brésil : Thiago Mendes a refusé de serrer la main de Neymar

Le climat était encore électrique entre Thiago Mendes et Neymar ce dimanche soir. Avant le coup d’envoi de Vasco da Gama-Santos, les deux capitaines ne se sont pas salués lors du protocole d’avant-match, à noter que c’est bien Thiago Mendes qui a refusé de serrer la main de Neymar avant le coup d’envoi, et non l’inverse. Sur le terrain, Santos a finalement largement pris le dessus avec une victoire 3-0, un succès précieux qui permet au club de sortir de la zone de relégation et de remonter à la 14e place du championnat brésilien.

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Thiago Mendes ignorou Neymar na hora do cumprimento das equipes. pic.twitter.com/VievPWriQl — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 16, 2026

Cette nouvelle scène vient surtout prolonger un contentieux qui ne s’est jamais vraiment éteint. Thiago Mendes avait blessé Neymar lors d’un PSG-OL en décembre 2020, avant que les deux hommes ne se retrouvent au cœur d’une altercation en février dernier lors d’un précédent Santos-Vasco. Après cet épisode, Neymar avait violemment ciblé son adversaire, le qualifiant notamment d’« imbécile ». Quelques heures après la nouvelle poignée de main refusée, le Brésilien a lui-même relancé la polémique sur les réseaux sociaux avec un message énigmatique : « l’orgueil précède la chute ».