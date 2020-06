Gareth Bale, CR7, Sergio Ramos : les croustillantes révélations de l'ancien médecin du Real Madrid Jesus Olmo

A son palmarès, Jesus Olmo pourra se targuer d'avoir remporté trois Ligues des Champions. Comme joueur ? Non. Comme entraîneur ? Non plus. Ce dernier était le chef du service médical du Real Madrid entre 2013 et 2017. Au cours d'un entretien accordé au quotidien espagnol Ideal, l'intéressé est revenu sur son mandat, terminé pour divergences d'opinion avec un certain Zinedine Zidane. «Les entraîneurs préfèrent un modèle traditionnel dans lequel ils contrôlent tout. Moi, j’étais au même niveau que l’entraîneur et je dirigeais mon service. J’ai défendu ce modèle, que j’ai créé, et quand ça s’est arrêté, je suis parti. Je respecte ce choix, parce que je sais que je me suis immiscé dans l’aspect physique des joueurs et donc du staff. Toutes les critiques à mon sujet sont vraies, mais nous avons gagné trois Champions. (…) Je ne suis qu’un simple médecin. Quand on m’a dit que je ne pouvais plus travailler comme je le faisais, je suis parti», a-t-il confié, revenant sur son parcours madrilène.

La suite après cette publicité

«2017, l’année où nous avons pu travailler le mieux, a été la meilleure de l’histoire du club. Pas seulement pour les résultats, extraordinaires, mais aussi parce que le rendement du groupe a été fantastique, avec l’équipe B de Lucas Vazquez, Marco Asensio, Alvaro Morata ou James Rodriguez, qui ont été aussi performants que les titulaires. Les trois derniers mois ont été incroyables. L’équipe a augmenté son niveau sur la fin de saison alors que c’est l’inverse d’habitude pour une équipe de foot. S’il y avait des doutes sur mon travail, ils ont été dissipés à ce moment-là. Nous avons inculqué des habitudes aux joueurs, ça a eu son influence avec cette nouvelle Champions», s'est-il frotté les mains. Le docteur a ensuite évoqué quelques cas particuliers, comme Cristiano Ronaldo, dont la longévité impressionne.

Bale, le plus impressionnant

«Oui CR7 est obsédé par sa préparation. (...) Ma relation avec CR7 est très bonne et je l’admire énormément comme sportif. C’est un grand travailleur, exigeant avec tout le monde et lui le premier. (…) Cristiano a un respect extraordinaire pour les professionnels qui travaillent avec lui. Je l’apprécie énormément», a-t-il expliqué. Même son de cloche au sujet de Sergio Ramos, même si tout n'a pas toujours été rose entre eux. «Avec Sergio, notre relation est spéciale parce que nous nous sommes confrontés. Il est comme moi, il dit les choses en face. J’ai fait des choses qu’il ne considérait pas adéquates, malgré mes explications, chacun a défendu sa position, dans le respect. Je ne suis pas aux ordres du joueur, j’ai mon libre arbitre. Nous avons eu nos divergences, mais à partir de là, notre relation professionnelle a été très bonne. Nous nous respectons beaucoup et il m’a fait confiance en suivant mes protocoles. J’ai toujours une bonne relation avec lui», a-t-il raconté.

Mais le Merengue qui l'a le plus impressionné, c'est Gareth Bale. «Keylor (Navas) a une rapidité de mouvements incroyable, (Dani) Carvajal a une condition physique spectaculaire, mais le meilleur athlète que j’ai vu durant ces années au Real, c’est peut-être Gareth Bale. C’est un athlète naturel capable d’être bon quel que soit le sport qu’il pratique. Il a une génétique et des aptitudes athlétiques hors du commun, techniques également. C’est celui qui m’a le plus impressionné, même s’il y a ensuite le rendement que tu en fais», a-t-il dévoilé, sans briser le secret médical. Il en faudra plus, plus tard sans doute, pour décrypter l'énigme galloise.