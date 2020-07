Paris SG-ASSE : les compos probables

La suite après cette publicité

Après quatre mois d’abstinence, le football français s’apprête à vivre son premier match officiel depuis la crise du coronavirus. Et si le championnat de France ne reprendra pas avant le week-end du 22-23 août, le Paris Saint-Germain va disputer ses deux derniers matches de la saison 2019/2020. À commencer ce soir par la 103e finale de Coupe de France. Battu l’an dernier par le Stade Rennais (2-2, 5 tab 6), le club de la capitale tentera de récupérer son bien contre l’AS Saint-Étienne.

Avec 12 victoires finales dans l’épreuve à son actif, le PSG tentera d’en ajouter une treizième. De leur côté, les Verts voudront se racheter après leur saison cauchemar (17e) et s’installer tous seuls sur la troisième marche du podium des équipes ayant remporté le plus de Coupes de France (ils en comptent 6, comme Lille). Sur le papier, entre l’enjeu du match et la ferveur liée au retour officiel du football, tout est réuni pour que les 5 000 spectateurs présents ce soir au Stade de France vibrent. Jetons maintenant un œil sur les deux compositions probables.

Thiago Silva sur le banc ?

Côté parisien, Thomas Tuchel pourrait reconduire le 4-4-2 très souvent utilisé durant la campagne de matches amicaux disputés ces dernières semaines. Privé de Thomas Meunier (BVB), d’Edinson Cavani (libre), tous les deux partis, de Juan Bernat et d’Abdou Diallo, l’Allemand ne devrait pas proposer une composition avec énormément de surprises. Mais tout de même. Si Keylor Navas gardera les cages, TT pourrait finalement aligner une charnière centrale Marquinhos-Presnel Kimpembe, laissant ainsi le capitaine Thiago Silva sur le banc. Sur les côtés, Thilo Kehrer à droite, et Mitchel Bakker à gauche.

Dans l’entrejeu, Marco Verrati et Idrissa Gueye devraient être placés devant la défense. Enfin, Neymar et Angel Di Maria se chargeraient d’alimenter le duo Kylian Mbappé-Mauro Icardi en munitions. Côté stéphanois, Puel devra lui aussi composer avec une série d’absents. Entre les départs (Saliba, Cabaye, Honorat, Aholou entre autres), les blessés (Gabriel Silva, Monnet-Paquet, Diony) et les choix forts (Ruffier, Palencia), l’ASSE aura quand même de quoi proposer une opposition disposée en 4-2-3-1.

Jessy Moulin dans les cages, avec un quatuor Debuchy-Fofana-Perrin-Kolodziejczak devant lui. À cette occasion, Loïc Perrin disputera d’ailleurs le dernier match de sa carrière avec les Foréziens. Au milieu, la doublette M'Vila-Camara tentera de freiner les offensives parisiennes. Devant, Ryad Boudebouz devrait être positionné dans le cœur du jeu avec Romain Hamouma à sa droite et Denis Bouanga à gauche. Et en pointe, l’ancien Spinalien Jean-Philippe Krasso.