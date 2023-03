Mercato : le plan ambitieux du Real Madrid pour son attaque sans Mbappé

La suite après cette publicité

Le Real Madrid sait que cette fois, il ne devra pas se rater. Après avoir vu Kylian Mbappé lui glisser entre les doigts l’an dernier, le club merengue doit absolument réussir le rajeunissement de son attaque. Karim Benzema a 35 ans et le Français est l’unique attaquant de pointe sur lequel compte la Casa Blanca, Mariano Diaz étant mis au placard. Mais qui recruter ?

Il est acquis que le Real Madrid retentera sa chance avec Kylian Mbappé. Toutefois, le club présidé par Florentino Pérez ne compte plus mettre tous ses oeufs dans le même panier après la claque reçue en 2022. Une chose est sûre : si Madrid veut remodeler le visage de son secteur offensif, il faudra signer un chèque à huit ou neuf chiffres. Récemment, le nom d’Harry Kane était sorti. Une cible à 100 M€.

À lire

Mercato : Victor Osimhen est ouvert à tout !

Osimhen ou Haaland ?

De son côté, Defensa Central affirme que des rapports internes ont désigné Victor Osimhen comme le renfort idéal pour l’attaque. Auteur de 25 buts et de 5 passes décisives en 29 matches, le joueur du Napoli est presque au sommet de sa gloire. Mais là encore, le dossier s’annonce corsé. Nous vous révélions que le Paris Saint-Germain le suivait de près et les Partenopei réclament pas moins de 150 M€.

La suite après cette publicité

Mais c’est AS qui nous offre le scénario le plus inattendu du jour. Selon le quotidien madrilène, le Real Madrid a fait d’Erling Haaland sa grande priorité pour l’été 2024. Concrètement, les Espagnols espèrent que la clause de départ du Norvégien sera activée et que le Scandinave sera transféré en échange d’un chèque compris entre 220 M€ et 240 M€. Pour patienter, la Casa Blanca prolongerait Benzema jusqu’en 2024, avant d’opérer la transition. Tout un programme !