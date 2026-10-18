Stade Rennais : la nouvelle vie de Quentin Merlin… en N2

À l’heure où le poste de latéral gauche demeure sinistré chez les Bleus, Quentin Merlin aurait eu tout intérêt à retrouver son meilleur niveau en club depuis août. Pas très loin dans le passé, l’ex-Marseillais était présenté comme un possible prétendant à l’équipe de France, au même titre qu’Adrien Truffert. L’un a pris la bonne direction en rejoignant Bournemouth à l’été 2025, l’autre, arrivé à Rennes pour le remplacer, s’est égaré en chemin.

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Titulaire à trois reprises en début de saison (face au Mans, Angers et l’OL), le latéral gauche de 24 ans n’a pas donné satisfaction. Au point de voir Mahamadou Nagida lui griller la politesse et récupérer la place de titulaire. Pire, Franck Haise avait fait le choix de ne pas le convoquer la semaine dernière pour la réception de l’AJ Auxerre, signe d’une période très compliquée traversée par le Nantais de naissance. «Il y a la concurrence, ça fait aussi partie de leur job et ce qui compte, c’est qu’il continue – lui ou d’autres – à faire suffisamment les efforts et à être suffisamment performant à l’entraînement pour qu’il puisse à un moment revenir dans le groupe, pour rentrer et être titulaire», expliquait Franck Haise ces derniers jours.

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Il va jouer avec le petit frère de son ancien coéquipier Lesley Ugochukwu

Ce dimanche, Quentin Merlin n’a pas non plus été retenu par le technicien breton en vue du déplacement au Paris FC. Il apparaît aujourd’hui comme une quatrième option derrière Nagida, Frankowski et Reynolds. Son déclassement s’est même confirmé avec une convocation en équipe réserve, pour la réception de l’ASPTT Caen. Une ambiance qui devrait le replonger dans ses années de N2 à Nantes, bien loin des projecteurs de la Ligue 1 quand il évoluait encore dans le décorum de Marcel-Saupin.

Merlin va côtoyer un groupe relativement jeune, composé majoritairement de joueurs nés en 2006, 2007, voire même 2008 ou 2009 pour certains. Partager le vestiaire avec Chibuike Ugochukwu, petit frère de Lesley, qu’il avait fréquenté en équipe de France Espoirs, ne devrait pas le rajeunir non plus. 5e de sa poule de National 2 avec 8 points et en étant toujours invaincue (2 victoires, 2 matchs nuls), la réserve rennaise pourrait grimper sur le podium en cas de succès. Elle compte actuellement 5 points de retard sur le leader Cesson. Pour Quentin Merlin, le contexte change, et les objectifs aussi.