LOSC - OM : les compositions probables

A quelques heures de la trêve internationale, la Ligue 1 nous offre un choc entre deux prétendants aux places européennes avec le LOSC de Jocelyn Gourvennec qui accueille l'OM de Jorge Sampaoli. Les champions de France en titre ont un statut à défendre et une remontée au classement à effectuer, alors que côté olympien, on reste sur une défaite en championnat face au RC Lens (2-3) et un nul en Europa League face à Galatasaray (0-0). Voici ce que devraient nous réserver les deux formations, avec deux belles surprises du côté de l'OM.

