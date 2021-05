Steve Mandanda ouvert à l'arrivée d'un nouveau gardien à l'OM

À 36 ans, Steve Mandanda est sur la fin de sa carrière même si trois saisons se présentent potentiellement à lui puisque son contrat à l'OM se termine en 2024. En revanche, il devra probablement se bagarrer pour conserver sa place de titulaire. Recruter un gardien est dans les plans de Pablo Longoria pour la saison prochaine ce qui ne poserait pas de problème à l'international français.

«J'espère terminer ma carrière de footballeur à Marseille et j’espère pouvoir en entamer une nouvelle avec le club, escompte le portier dans un entretien avec Téléfoot. Il n'y a pas de souci pour l’arrivée d’un autre gardien. On en parle librement et calmement avec Pablo (Longoria) mais encore une fois, je serai là. Il faudra qu’il soit bon», prévient-il.