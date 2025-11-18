Ligue 1 : les tops du mercato 2025

Après trois mois de compétition et un tiers de la Ligue 1 déjà disputé, un premier bilan peut être tiré sur le mercato avec ses réussites et ses échecs. C’est le traditionnel tops/flops chez nos équipes françaises. Nous prenons en considération les prestations des recrues en championnat, mais aussi sur la scène européenne. Aujourd’hui, c’est l’heure des bons choix de recrutement en commençant par les équipes du haut de tableau.

Direction Marseille donc avec Nayef Aguerd, acheté pour 23 M€ dans les toutes dernières heures du mercato. Le défenseur de 29 ans a immédiatement apporté stabilité et expérience à une arrière-garde qui en a manqué ces derniers mois. Avec déjà 12 rencontres disputées, le Marocain est apparu comme le maillon fort de la défense phocéenne avec en prime, un but marqué face au PSG pour la première victoire de son club en championnat au Vélodrome face à son grand rival depuis 2011. Surprenant 3e de Ligue 1, le Racing Club de Lens a multiplié les bons choix lors du dernier mercato.

Lens a eu tout bon

On pense à Robin Risser, arrivé pour 3 M€ de Strasbourg après avoir été prêté l’an passé au Red Star. Le gardien de 20 ans a effectué de très bons débuts avec les Sang et Or (11 matchs, 3 clean-sheet), confirmés par sa nouvelle convocation avec l’équipe de France Espoirs où il partage le temps de jeu avec Guillaume Restes. Il est aussi aidé par Matthieu Udol, dont le transfert depuis le FC Metz a été difficile mais il en valait la peine. En piston gauche ou en défense centrale, il s’est rapidement imposé comme une valeur sûre aux yeux de Pierre Sage (11 matchs joués, 1 passe décisive).

Il fait équipe avec Samson Baidoo, dont l’apport est lui aussi très intéressant depuis le début de la saison. Le jeune Autrichien de 21 ans (10 matchs, 2 buts) est le digne héritier de Kevin Danso, lui qui a débarqué du RB Salzbourg pour 8 M€ tout de même. Enfin, Mamadou Sangaré est devenu un pion essentiel du milieu de terrain. Le Malien vient également d’Autriche, lui aussi a coûté 8 M€, mais depuis le Rapid Vienne. Les recruteurs de la Bundesliga autrichienne ont décidément l’œil avisé. Enfin, comment oublier Florian Thauvin avec ses 2 buts en 11 matchs. Devenu le maître à jouer de l’équipe, l’ancien Marseillais a même été rappelé chez les Bleus le mois dernier.

Les révélations Igamane et Sulc

Le voisin lillois n’est pas en reste avec son recrutement bien fourni. Olivier Létang peut se targuer d’avoir vu juste avec Hamza Igamane. Arrivé quelques heures avant depuis les Rangers (11,5 M€), l’attaquant marocain a claqué un doublé à Lorient. Deux mois plus tard, il en est à 7 buts (1 passe décisive) en 13 apparitions toutes compétitions confondues. Son coéquipier Felix Correia a, lui, coûté 7 M€ pour le faire venir de Gil Vicente mais il s’avère déjà être un excellent choix avec ses 3 réalisations et ses 4 offrandes en 15 matchs.

Côté gauche, Romain Perraud fait également du bien. Le latéral venu du Betis (3 M€) a déjà marqué 2 fois pour une passe en 11 rencontres. Une belle trouvaille. C’est la même chose pour Pavel Sulc, lui qui a déjà frappé à 5 reprises, en plus de 3 passes décisives en 15 matchs. Le Tchèque est tout simplement le meilleur buteur de l’OL cette saison. Au rayon des satisfactions, Tyler Morton figure en bonne place puisqu’il est tout de suite devenu le tireur attitré des coups de pied arrêtés, en plus de réaliser de très bonnes performances dans le jeu (14 apparitions, 1 but).

Panichelli déjà récompensé

Comment faire un top des recrues sans évoquer Joaquín Panichelli ? Strasbourg ne regrette sûrement pas d’avoir signé un chèque de 16,5 M€ pour le débusquer d’Alavés. Avec ses 9 buts en Ligue 1, 10 en comptant la Ligue Europa Conférence, l’attaquant argentin vient même d’être appelé pour la première fois en équipe nationale. Le meilleur buteur du championnat est suivi de près par Esteban Lepaul, qui a quitté Angers pour le Stade Rennais (13,5 M€) à la toute fin du mercato. L’attaquant est l’une des rares satisfactions en Bretagne en ce début de saison où il a déjà marqué 7 buts. Enfin, plus bas dans le tableau, on pourra citer Fodé Doucouré, recruté libre du Red Star par Le Havre, Hervé Koffi prêté par Lens à Angers, qui a également fait venir Amine Sbaï en joker. Enfin, Lorient a eu le nez fin avec Arsène Kouassi, acheté 1,2 M€ à l’AC Ajaccio.