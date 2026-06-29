CdM 2026, Pays-Bas : malgré le drame, Cody Gakpo reste avec les Oranje
Cody Gakpo traverse une terrible épreuve en pleine Coupe du Monde. L’attaquant de Liverpool a perdu l’enfant qu’il attendait avec sa compagne, Noa van der Bij, enceinte de cinq mois. La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a d’ailleurs confirmé la nouvelle et apporté son soutien au joueur, tout en demandant le respect de sa vie privée. « Nous sommes avec Cody et sa famille. C’est une situation privée très triste », a indiqué l’instance.
Et malgré ce drame personnel, Cody Gakpo a choisi de rester avec la sélection des Pays-Bas après en avoir discuté avec sa compagne, Ronald Koeman et son staff. Auteur d’un doublé face à la Suède lors de la phase de groupes, l’attaquant demeure un élément majeur du dispositif de Ronald Koeman avant le seizième de finale contre le Maroc, cette nuit.
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