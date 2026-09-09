RDC : la liste de Desabre attendue cette semaine, Brunner en réflexion

Après sa participation historique à la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo a désormais les yeux tournés vers les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Selon nos informations, la liste élargie de Sébastien Desabre pour les deux premières journées des éliminatoires, face à la Guinée équatoriale (le 24 septembre) puis au Zimbabwe (le 28 septembre), sera annoncée ce jeudi ou vendredi. La RD Congo devrait également disputer deux rencontres amicales contre l’Ouganda. Une liste très attendue, alors que la FECOFA travaille depuis plusieurs mois pour attirer des joueurs binationaux. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) et Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) ont récemment indiqué leur choix de représenter les Léopards. Kevin Pedro (ASSE), comme nous vous le révélions la semaine dernière, a également opté pour les Léopards.

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D’autres renforts pourraient aussi apparaître dans cette liste élargie, comme Jordy Makengo (Fribourg), Paris Maghoma (Norwich City), Noah Mbemba (Lorient), Anthony Musaba (Norwich City), Junior Kadile (RC Lens) et Stephy Mavididi (Leicester), qui ont eux aussi opté pour la RDC et ont effectué les démarches nécessaires. Si le dernier devrait être présent pour ce rassemblement de septembre, la présence des autres joueurs dépendra de leur situation administrative au moment de l’annonce. Certains pourraient ainsi participer aux rencontres amicales contre l’Ouganda avant d’être officiellement validés par la FIFA pour les matchs de compétition. C’est notamment le cas de Jorthy Mokio, qui pourrait donc jouer ces amicaux en attendant de pouvoir disputer une rencontre officielle avec les Léopards. Le joueur de l’Ajax doit en effet patienter deux ans après avoir disputé un match officiel avec la Belgique en 2025. Enfin, la FECOFA continue de courtiser Paris Brunner, auteur d’excellentes performances avec l’AS Monaco depuis le début de la saison, mais l’avant-centre âgé de 20 ans n’a pas encore tranché entre la RDC et l’Allemagne.