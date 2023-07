Al-Ahli : le message d’adieu de Riyad Mahrez à Manchester City

La suite après cette publicité

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : l’ailier international algérien quitte Manchester City pour rejoindre Al-Ahli pour les quatre prochaines saisons. Le Fennec de 32 ans arrive chez le promu en Saudi Pro League contre un chèque de 20 millions d’euros pour les Cityzens afin de le libérer de ses deux années de contrat restantes. Dans le communiqué cityzen annonçant son départ, l’ancien de Leicester a tenu à faire ses adieux aux supporters mancuniens.

«J’ai passé cinq années inoubliables avec ce club de football en travaillant avec des joueurs incroyables, des supporters fantastiques et le meilleur entraîneur du monde. J’ai collecté des souvenirs pour toute une vie. La manière dont nous avons remporté le titre de Premier League et les batailles que nous avons livrées avec Liverpool et, l’année dernière avec Arsenal, ont mis en avant notre désir de jouer ensemble et notre mentalité d’être les meilleurs. Manchester City fera toujours partie de ma vie.»

