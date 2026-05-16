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Écosse : la terrible statistique pour Hearts

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hearts @Maxppp

C’est le genre de scénario cruel que seul le football peut écrire. Pendant 226 jours depuis début octobre, Heart of Midlothian a régné sans partage sur le championnat écossais. Une régularité impressionnante qui laissait présager un titre historique, loin du traditionnel duel entre les Rangers et le Celtic.

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Mais le Celtic a signé le braquage parfait. En s’emparant de la première place pour l’unique fois de la saison lors de la toute dernière journée, le club de Glasgow s’offre le titre et laisse à Hearts la pire des fessées statistiques : avoir mené pendant huit mois pour tout perdre le seul jour où cela comptait vraiment.

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