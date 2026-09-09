PSG - Slovan Bratislava : les compositions officielles

Après un début de saison ronronnant en Ligue 1 avec deux nuls et une défaite, le PSG reçoit le Slovan Bratislava ce mercredi à 21h pour son entrée en lice en Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Vainqueurs des deux dernières éditions, les hommes de Luis Enrique voudront bien débuter devant leur public pour engendrer de la confiance et déjà se placer dans le but de terminer dans les huit premiers du classement, symbole de qualification directe en huitièmes de finale.

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Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Ferran Torres, Dembélé et Akliouche. Vitinha est accompagné de Fabian Ruiz et Dro Fernandez dans l’entrejeu alors qu’Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes sont titulaires en défense. Du côté du Slovan Bratislava, Yaya Touré fait confiance à Sporar en pointe.

Les compositions officielles :

PSG :

Slovan Bratislava :