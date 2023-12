Séville FC : Diego Alonso déjà licencié !

Coup de tonnerre à Séville. Dans l’oeil du cyclone depuis plusieurs semaines après des résultats décevants à la tête du Séville FC, Diego Alonso ne passera donc pas les fêtes de fin d’année à la tête du club andalou. En effet, le coach uruguayen a été démis de ses fonctions ce samedi après une nouvelle défaite en championnat à domicile contre Getafe (0-3). Pour rappel, les Blanquirrojos ont fini derniers de leur poule en Ligue des Champions et sont seizièmes de Liga.

Dans son communiqué, le Séville FC a donné plus d’éléments sur cette fin d’aventure : «le FC Séville annonce avoir licencié Diego Alonso comme entraîneur blanc et rouge. Le club remercie l’entraîneur uruguayen pour ses services et lui souhaite bonne chance pour le futur.» Pour rappel, l’ancien sélectionneur de l’Uruguay était arrivé sur le banc andalou le 10 octobre dernier.