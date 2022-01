Le Real Madrid a-t-il déjà gagné la Liga ?

La suite après cette publicité

Oui, rien n'arrêtera les Merengues

Lorsqu'on regarde les rencontres du Real Madrid cette saison, on a cette sensation de voir une équipe intouchable qui, même en difficulté dans le jeu, parvient à s'en sortir quoi qu'il arrive. Comme ce fut souvent le cas avec Zinedine Zidane par exemple, sur la scène européenne principalement. Remporter des rencontres sans forcément toujours bien jouer, c'est primordial pour aller au bout. Ne vous détrompez pas, nous ne sommes pas en train de dire que le Real Madrid produit un contenu médiocre tous les week-ends, mais la dynamique collective est tellement bonne que même lors de rencontres difficiles, il y a toujours une étincelle ou un fait de match qui fait que le match tourne en faveur de l'équipe de Carlo Ancelotti.

Et c'est aussi, en bonne partie, grâce au niveau des individualités de l'équipe. Même si au début de saison les constats étaient bien moins optimistes, notamment suite au départ de Ramos et au nouveau mercato estival assez calme de Florentino Pérez, le onze titulaire et plusieurs joueurs de rotation affichent un sacré niveau. A commencer par Thibaut Courtois, impérial sur sa ligne, et cette nouvelle charnière Militao-Alaba, que certains considèrent même comme plus forte que le classique Ramos-Varane. Au milieu, la vieille garde est toujours au niveau, alors que devant, Karim Benzema est encore et encore étincelant. Que dire de Vinicius Junior, la grosse sensation de la saison... Si tout ce beau monde

Puis, il suffit tout simplement de regarder le classement. Les Merengues, avec un match de plus certes, ont huit points d'avance sur Séville, qui est donc encore dans la course mathématiquement, et treize sur le Betis. L'Atlético et le FC Barcelone sont largués et ne son plus prétendants au titre, sauf scénario jamais vu dans l'histoire de la Liga. Il n'y a donc que le Séville FC qui, d'un point de vue statistique, peut encore aller chercher le Real Madrid. Mais tant au niveau collectif qu'individuel, les Andalous semblent bien loin du niveau des Merengues, et il est difficilement envisageable de les voir faire un parcours quasi-sans faute au retour de la trêve...

Non, le titre est loin d'être assuré

Comme expliqué plus haut, la dynamique est bonne, et l'équipe grapille victoire après victoire sans forcément toujours bien jouer. Mais combien de temps cela va durer ? On sait très bien que souvent, ces cycles victorieux en pleine saison ne tiennent qu'à peu de choses, et qu'une blessure ou un évènement peuvent tout changer. Rien n'indique que ça arrivera, mais il faudra voir comment réagiront les troupes d'Ancelotti si c'est le cas. Le manque - relatif - de vraies garanties dans le jeu laisse penser qu'une fois que la bonne étoile d'Ancelotti disparaîtra, il pourrait être plus difficile d'obtenir des résultats.

Les individualités sont au niveau, certes, mais outre quelques joueurs de rotation comme Marco Asensio ou Fede Valverde, Carlo Ancelotti n'a pas tant de cartouches que ça. De nombreux joueurs comme Eden Hazard, Isco ou Gareth Bale ne sont plus vraiment dans le coup, et le manque de rotation de l'entraîneur italien pourrait s'avérer préjudiciable à la longue. Une blessure de longue durée de Karim Benzema par exemple pourrait faire très mal à l'équipe puisqu'il n'y a que très peu de joueurs de garanties dans le secteur offensif.

Et le Real Madrid n'aura pas une année 2022 de tout repos. Dans les semaines à venir, les Merengues disputeront la Supercoupe d'Espagne, organisée sous forme de Final Four en Arabie Saoudite, puis cette double confrontation face au Paris Saint-Germain et celles qui suivront en cas de qualification. Séville n'aura par exemple pas de Supercoupe et ses rencontres européennes seront, a priori, moins épuisantes car en Europa League les gros rivaux arrivent généralement plus tard. Un calendrier loin d'être clément, avec des déplacements difficiles sur la pelouse de Séville et de l'Atlético sur la deuxième partie de saison.