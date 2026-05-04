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Serie B

Pescara : Lorenzo Insigne se fait détruire en Italie

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lorenzo Insigne sous les couleurs de Naples @Maxppp
Calcio Padova 1-0 Pescara

La fin de saison tourne au fiasco pour Pescara, battu à Padoue après un penalty manqué qui aurait pu relancer ses espoirs de maintien en Serie B. Au cœur de la polémique, Lorenzo Insigne, qui n’a pas pris ses responsabilités au moment décisif en laissant son coéquipier tirer. Ce choix a provoqué une vive incompréhension en Italie, d’autant que l’ancien capitaine du Napoli est censé être l’un des leaders techniques et mentaux de l’équipe dans une situation aussi critique.

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Après la rencontre, l’entraîneur Giorgio Gorgone n’a pas mâché ses mots, lâchant : « je ne comprends pas bien pourquoi il n’a pas tiré le penalty » et estimant que « quelqu’un aurait dû le tirer », pointant indirectement son joueur. La réponse d’Insigne n’a pas tardé, dénonçant publiquement des propos «choquants » et appelant au respect du vestiaire, tout en assurant avoir agi dans l’intérêt collectif. Un échange tendu qui enflamme la presse italienne et fragilise encore un Pescara déjà au bord de la relégation.

Pub. le - MAJ le
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