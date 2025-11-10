OL : Corentin Tolisso lance un appel fédérateur à l’arbitrage français

Ce dimanche, l’OL a encore le sentiment d’avoir été lésé par l’arbitrage. Et vu la rencontre de M.Bastien, difficile de donner tort aux Gones après trois actions litigieuses. Pourtant, ce lundi, la DTA a tranché. En effet, selon la direction de l’arbitrage français, l’arbitre du choc de la 12e journée de Ligue 1 n’a commis aucune erreur ce dimanche. Une déclaration qui risque de faire grincer de nombreuses dents à Lyon. Déjà loquace contre l’arbitrage ce dimanche, Corentin Tolisso en a remis une couche ce lundi soir en story Instagram. Encore remonté, le capitaine lyonnais a lancé un appel à la discussion pour enfin réduire le nombre d’erreurs arbitrales lors de chaque journée du championnat de France :

«Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de vidéos, surtout sur les réseaux sociaux. Pour moi, c’était important de m’exprimer après ce qui s’est passé hier et plus généralement depuis le début de saison en Ligue 1. Je fais cette vidéo parce qu’hier, c’est nous qui avons été victimes d’une erreur d’arbitrage. Depuis le début de saison, c’est la même histoire sur tous les terrains, tous les week-ends. Beaucoup trop d’équipes ont été victimes d’erreurs d’arbitrage. Ce n’est pas bon. Il faut changer les choses. Après le dernier but de Paris, j’ai dit à M.Bastien qu’il n’était pas au niveau. Il m’a répondu : "que proposez-vous ?". J’ai envie de lui dire qu’on se réunisse et qu’on communique. Avec tous les capitaines de la Ligue 1, les dirigeants de clubs et tous les arbitres de Ligue 1 avec leurs supérieurs. Pour qu’on puisse faire avancer les choses, parce que ce n’est plus possible.»