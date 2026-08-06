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Un club très puissant veut Didier Deschamps

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

La semaine dernière, la Fédération Française de Football a présenté son nouveau sélectionneur de l’équipe de France A, Zinedine Zidane. L’ancien milieu de terrain succède à Didier Deschamps (57 ans), qui a rendu son tablier après 14 ans de bons et loyaux services. Libre, le technicien tricolore, qui ne se serait pas senti assez soutenu par la FFF pendant le Mondial selon Paris Match, attise les convoitises.

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Ce jeudi, RMC Sport révèle qu’un club très puissant financièrement s’est positionné. Il s’agit d’Al-Ahli en Arabie saoudite. Un club avec lequel DD a échangé. Mais nos confrères précisent que les négociations ne devraient pas aboutir, à moins d’un retournement de situation. Des sources ont précisé que certains points de désaccord sont apparus notamment concernant la prise de décisions stratégiques.

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