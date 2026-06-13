Coupe du Monde 2026 : longtemps inexistant, le Qatar réalise l’exploit et arrache le match nul face à la Suisse !

Après le match nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), la deuxième rencontre du groupe B de cette Coupe du Monde 2026 opposait le Qatar à la Suisse. Au Levi’s Stadium de Santa Clara, la sélection de Julen Lopetegui, qui dispute son deuxième Mondial dans son histoire, s’organisait en 4-3-3 avec Edmilson Jr, Abdurisag et Afif sur le front de l’attaque. De son côté, la Nati optait pour un 3-4-2-1 avec quelques visages connus : Akanji et Zakaria prenaient place dans la défense à trois, Xhaka et Freuler étaient associés dans l’entrejeu alors que Embolo évoluait en pointe.

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Une rencontre qui ne tardait pas à s’animer. Dès l’entame, les Qataris se procuraient une première occasion mais Edmilson Junior butait sur Kobel (2e). Piqués à vif, les Suisses réagissaient mais Ndoye tombait à son tour sur le gardien adverse (6e). Très actif, l’attaquant de Nottingham Forest se signalait encore dans la foulée sur un centre en retrait de Rodriguez mais sa frappe s’envolait (10e). Dominatrice, la Nati poussait et finissait par faire la différence… Servi en profondeur, Freuler était fauché dans la surface par le portier qatari et obtenait un penalty que Breel Embolo transformait sans trembler (1-0, 17e).

La Nati s’écroule sur le fil

Idéalement lancés et maîtres des débats, les hommes de Murat Yakin poursuivaient leur entreprise et frôlaient le break après un superbe mouvement collectif mais Zakaria voyait sa frappe détournée par Abunada (21e). Dépassés, les Qataris ne proposaient rien offensivement et subissaient les vagues suisses mais la Nati manquait de précision dans le dernier geste pour faire le break, à l’image d’Aebischer, auteur de deux grosses occasions, et Vargas dans les derniers instants du premier acte. Malgré une nouvelle occasion d’Edmilson juste avant la pause, la Suisse virait logiquement en tête.

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Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère : la Suisse dominait, le Qatar subissait. Sur un ballon renvoyé par la défense du Qatar, Xhaka armait une puissante frappe mais celle-ci ne trouvait pas le cadre (49e). Toujours aussi dominateurs, les Helvètes faisaient, malgré tout, face à une arrière-garde qatarie plus cohérente au fil des minutes. Une solidité retrouvée qui permettait au Qatar de limiter la casse, sans pour autant éviter de nouvelles situations chaudes pour la Suisse (76e, 81e). Alors que la Nati se dirigeait vers une première victoire, Khoukhi égalisait finalement de la tête au bout du temps additionnel après un centre au second poteau (1-1, 90+5e). Tout reste donc à faire dans le groupe B avec quatre sélections à un point.