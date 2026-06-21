Gros coup dur pour le nouveau projet de réforme de la Coupe du Monde mené par la FIFA !

Première Coupe du Monde se disputant à 48 équipes, l’édition 2026 se déroule actuellement. Si les critiques autour de l’ouverture du tournoi à de nouvelles sélections jugées trop faibles ont fusé, cela n’a pas empêché certaines surprises. L’Espagne a notamment été accrochée par le Cap-Vert (0-0) tandis que Curaçao a obtenu également un point historique face à l’Équateur lors de la nuit dernière. Alors qu’on vient de vivre un chamboulement avec une augmentation de 16 équipes pour faire passer le nombre de participants de 32 à 48 équipes, la FIFA étudie une nouvelle expansion.

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Président de la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football et avec le soutien des présidents des fédérations argentines, paraguayennes et uruguayennes (Chiqui Tapia, Robert Harrison et Nacho Alonso), il a proposé une Coupe du Monde à 64 participants pour 2030 afin de marquer le Centenaire de la compétition. Le président de la FIFA Gianni Infantino avait d’ailleurs répondu avec enthousiasme à cette proposition en septembre dernier : «je tiens à souligner les paroles d’Alejandro. Il nous a tous exhortés à réfléchir à la manière de célébrer ce tournoi comme il le mérite. Chaque idée est donc bonne à prendre.»

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L’UEFA et l’AFC pas favorables

Quasiment un an plus tard, alors que la Coupe du Monde 2026 est en cours, la question de la Coupe du Monde à 64 équipes pour 2030 est toujours sur la table, mais semble avoir pris du plomb dans l’aile comme le révèle RMC Sport. Alors que la prochaine élection présidentielle de la FIFA se déroulera dans un an, Gianni Infantino ménage la chèvre et le chou dans le but d’être réélu. Ainsi, il ne s’oppose pas au projet d’Alejandro Dominguez, mais d’après certains membres de la FIFA, le manque de positionnement clair du dirigeant suisse dans ce dossier prouve qu’il n’est pas totalement convaincu.

De plus, les organisateurs de la Coupe du Monde 2030 que sont l’Espagne, le Portugal et le Maroc continuent de préparer l’événement et sont dans la phase finale de préparation. Changer le nombre de participants amènerait des aménagements qui ne sont pas forcément appréciés par les trois organisateurs. Cela est même vu par la FIFA comme une méthode des fédérations sud-américaines d’obtenir plus de matches que les trois inauguraux déjà obtenus. De plus l’UEFA s’oppose clairement à une nouvelle augmentation du nombre de participants à la Coupe du Monde. Les relations entre Gianni Infantino et le président de l’UEFA Aleksander Ceferin ne sont pas forcément au beau fixe et que l’UEFA estime que cela perturberait totalement les calendriers déjà établis jusqu’en 2030. La confédération asiatique, l’AFC est également réticente à un élargissement. Candidat à sa réélection, Gianni Infantino n’a pas forcément l’intérêt à provoquer ce chamboulement que provoquerait une Coupe du Monde à 64 équipes.