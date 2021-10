Manchester United fixe une condition pour le successeur d'Ole Gunnar Solskjaer, Andrea Agnelli persiste et signe pour la Super Ligue

La suite après cette publicité

Un coach britannique pour Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer pourrait bien vivre sa dernière en tant qu'entraîneur de Manchester United cet après-midi face à Tottenham. Sur un siège éjectable depuis la déculottée reçue face à Liverpool le week-end dernier, OGS sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. La presse anglaise ne lui affiche pas un soutien inconditionnel en évoquant de nouveaux noms chaque jour pour lui succéder. Pour le Daily Star, Brendan Rodgers serait aujourd'hui la priorité numéro 1 des Red Devils. Le coach de Leicester fait figure de favori car il coche une condition primordiale pour les propriétaires mancuniens : ce dernier est britannique. Les candidats savent désormais à quoi s'en tenir.

Andrea Agnelli n'a pas abandonné le projet de la Super League

La Juventus est en pleine révolution depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Mais cette révolution va au-delà du terrain. En effet, lors de l'assemblée du club hier, le président de la Juventus a relancé un vieux serpent de mer : la Super League. Et comme le titre le Corriere dello Sport, l'intéressé n'a pas renoncé. «Je ne me rends pas», peut-on lire en Une du média transalpin. «Je n’ai pas abandonné hier, je n’abandonnerai pas demain. Le système doit changer, et la Juventus veut y participer», a-t-il lâché. Pour rappel, la Juventus fait partie des clubs fondateurs et ne s'est toujours pas retirée du projet, au même titre que le Real Madrid et le FC Barcelone.

La 200ème de Pep Guardiola avec Manchester City

Journée historique pour Pep Guardiola. Face à Manchester City, le tacticien espagnol va fêter sa 200ème sur le banc des Skyblues, comme le rappelle le Manchester Evening News dans son édition du jour. Un chiffre symbolique qui rend l'intéressé particulièrement fier. «200 matchs? Je ne pourrais pas être plus heureux. Je n'ai aucun regret. Je ne pourrais pas demander plus que ce que nous avons fait jusqu'ici. Je suis plus qu'heureux de ce que nous avons vécu ensemble et j'espère que nous pourrons continuer comme ça dans les années à venir», a estimé Pep Guardiola en conférence de presse. Guardiola sur le banc de Manchester City, c'est 146 victoires sur 199 matchs disputés en Premier League et une moyenne de 2,33 points par rencontre en championnat. Stratosphérique.