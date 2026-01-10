Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe de France

Monaco : la banderole cinglante des supporters face à Orléans

Par Kevin Massampu
1 min.
Sébastien Pocognoli @Maxppp
Orléans 1-3 Monaco

Les supporters de l’AS Monaco en ont ras-le-bol et ont décidé de le faire savoir. Alors que le club monégasque est à Orléans pour son 16e de finale de Coupe de France, les sympathisants du club de la Principauté - présents au Stade de la Source - ont déployé plusieurs banderoles contre les joueurs, l’entraîneur et la direction de l’ASM. « Bougez-vous ou cassez-vous » ou encore « 2026, c’est quoi le thème ? » peut-on apercevoir.

La suite après cette publicité
Vivien Seiller
Banderole et brève échauffourée au pied du parcage monégasque avant le coup d'envoi #ASM @Nice_Matin
Voir sur X

Battus par l’OL (1-3) le week-end dernier en championnat, Sébastien Pocognoli et Monaco peinent à retrouver une certaine dynamique de victoires. En 15 matchs avec l’ASM, le technicien belge totalise déjà trois nuls et six défaites.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Monaco
Sébastien Pocognoli

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Monaco Logo Monaco
Sébastien Pocognoli Sébastien Pocognoli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier