Monaco : la banderole cinglante des supporters face à Orléans
Les supporters de l’AS Monaco en ont ras-le-bol et ont décidé de le faire savoir. Alors que le club monégasque est à Orléans pour son 16e de finale de Coupe de France, les sympathisants du club de la Principauté - présents au Stade de la Source - ont déployé plusieurs banderoles contre les joueurs, l’entraîneur et la direction de l’ASM. « Bougez-vous ou cassez-vous » ou encore « 2026, c’est quoi le thème ? » peut-on apercevoir.
Vivien Seiller @VSeiller – 15:30
Banderole et brève échauffourée au pied du parcage monégasque avant le coup d'envoi #ASM @Nice_MatinVoir sur X
Battus par l’OL (1-3) le week-end dernier en championnat, Sébastien Pocognoli et Monaco peinent à retrouver une certaine dynamique de victoires. En 15 matchs avec l’ASM, le technicien belge totalise déjà trois nuls et six défaites.
