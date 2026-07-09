Coupe du Monde 2026, Maroc : l’analyse lucide de Mohamed Ouahbi qui se tourne déjà vers l’avenir

L’aventure s’arrête aux portes du dernier carré pour le Maroc. Opposés à une équipe de France supérieure dans tous les compartiments du jeu, les Lions de l’Atlas se sont logiquement inclinés ce jeudi en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 (0-2). Diminués par les forfaits d’Ismael Saibari et de Chadi Riad, les hommes de Mohamed Ouahbi ont dû composer avec un effectif amoindri et n’ont jamais réellement réussi à faire vaciller les Bleus dans cette rencontre même si le sélectionneur a tenté des coups tactiques. Une élimination frustrante, mais qui ne doit pas masquer le très beau parcours des Marocains, désormais installés parmi les grandes nations du football mondial. C’est d’ailleurs globalement le discours du sélectionneur Ouahbi après la rencontre.

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Au micro de beIN Sports, Mohamed Ouahbi a livré une analyse lucide de la rencontre, reconnaissant la supériorité française tout en soulignant la réaction de son équipe après la pause. « Il faut reconnaître qu’on a joué contre une très bonne équipe. On a énormément souffert en première période. On a eu l’arrêt de Bounou sur le penalty. En deuxième période, on défendait mieux et on était plus sereins avec le ballon. On était mieux et on avait l’impression qu’en première période, nos joueurs cherchaient le second souffle. Ils l’ont eu un peu en seconde période. Le but vient d’une action un peu… un ballon partagé, certains s’arrêtent parce qu’ils voient une main… Il y a une main, je ne sais pas si elle doit être sifflée ou pas, j’en sais rien, mais ça fait qu’après une action individuelle, Mbappé marque et puis voilà. C’était dur à la fin, mais je crois qu’on doit continuer à y croire, travailler la base, faire en sorte que quand il y a des blessés ou des joueurs moins frais, qu’on puisse avoir un plus grand vivier, et on va continuer, on ne va pas s’arrêter là, on est très déçus, on voulait plus, mais faut l’accepter. »

Mohamed Ouahbi touché mais pas abattu

Malgré la déception, le sélectionneur marocain a surtout insisté sur la progression constante de son équipe. Depuis plusieurs années, les Lions de l’Atlas enchaînent les performances de haut niveau et confirment que l’épopée de 2022 n’avait rien d’un accident. Avec une génération talentueuse, un vivier de plus en plus riche et une fédération qui poursuit son développement, le Maroc nourrit désormais des ambitions bien plus grandes que de simples parcours honorables. Malgré la désillusion de cette défaite, Ouahbi s’est d’ailleurs rapidement projeté vers l’avenir avec un discours plein d’ambition.

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« Bien sûr que le futur, si on continue comme ça, il sera beau. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne voulait pas gagner aujourd’hui. On a tout fait pour essayer de gagner ce match. On est tombés contre une bonne équipe. On sait qu’on a un grand vivier, qu’on a des jeunes joueurs, donc on ne va pas se laisser abattre pour le futur et continuer à travailler. C’est ce qu’il faut faire. On sait qu’on représente plus qu’une équipe, on représente des millions de Marocains et même plus car certains s’identifiaient à nous, notre générosité. On veut rapporter de la joie mais des titres aussi donc on va continuer à travailler. » Une déclaration qui confirme que, malgré l’élimination logique face aux Bleus, le Maroc ne souhaite pas vraiment se lamenter sur son sort.