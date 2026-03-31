Belgique : les joueurs bloqués par un contrôle sur le tarmac

Quelques jours après leur large victoire contre les États-Unis (5-2), les joueurs de la Belgique ont vécu une expérience pour le moins inhabituelle lors de leur voyage vers Chicago. À leur arrivée à l’aéroport d’Atlanta, la sécurité américaine a procédé à un contrôle strict directement sur le tarmac, obligeant les Diables Rouges à se soumettre un par un avant même de monter dans l’avion. Les clichés montrent des joueurs visiblement surpris par cette procédure atypique, qui contraste ainsi avec leur performance endiablée quelques jours plus tôt face aux Américains…

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Ce contrôle inattendu rappelle les difficultés que rencontrent les équipes étrangères aux États-Unis, comme l’avait souligné Didier Deschamps pour la France à Boston, où les attentes et vérifications peuvent être bien trop longues. Malgré ces désagréments, les Diables Rouges restent concentrés sur le terrain et affronteront le Mexique cette nuit à 3h.