Lille, Maroc : Manchester City passe à l’action pour Ayyoub Bouaddi !

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi est déjà considéré comme l’un des plus grands talents au mileu de terrain. Devenu titulaire indiscutable avec le LOSC la saison dernière, le milieu de terrain impressionne par sa maturité, sa qualité technique et son énorme potentiel. Forcément, les prétendants se multiplient autour de l’international espoirs français, même si Lille n’a aucune intention de le brader. Interrogé récemment sur la valeur de son joyau, le président Olivier Létang a d’ailleurs subtilement fixé la barre.

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«« Comment répondre à cette question… J’ai parlé, évoqué le sujet, donné un chiffre ? Non, jamais. Il faut regarder son niveau. Combien ont été vendus des joueurs comme Elliot Anderson ou Sandro Tonali, qui sont beaucoup plus âgés, mais sans marge de progression ? Vous avez donc une idée de la valeur d’Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans»», avait-il expliqué, alors que sa côte a davantage grimpé lors de la Coupe du Monde 2026, où il a impressionné avec le Maroc pour ses débuts avec les Lions de l’Atlas.

Manchester City veut le recruter dès cet été

Et selon les informations de The Athletic, Manchester City a fait d’Ayyoub Bouaddi l’une de ses priorités pour renforcer son entrejeu. Les Citizens souhaiteraient recruter le Lillois dès cet été afin de l’intégrer immédiatement dans l’effectif d’Enzo Maresca, contrairement à d’autres clubs qui seraient prêts à le laisser poursuivre sa progression une saison supplémentaire dans le Nord. Arsenal et Manchester United ont également pris contact avec son entourage ces derniers mois, tandis que le Paris Saint-Germain, malgré les liens entre Luis Campos et le joueur, ne devrait pas passer à l’action.

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Lille, de son côté, n’exclut pas un départ, mais uniquement contre une offre exceptionnelle. Les Dogues valoriseraient leur pépite aux alentours des 100 millions d’euros, un montant qui correspond justement aux comparaisons faites par Olivier Létang avec les récents transferts d’Elliot Anderson ou de Sandro Tonali. Malgré ce prix dissuasif, Manchester City semble prêt à étudier toutes les options pour tenter de convaincre le club nordiste. Après le départ de Bernardo Silva, Manchester City a déjà enrôlé Elliot Anderson. Mais avec les interrogations autour de l’avenir de Rodri, de Nico González ou encore de Tijjani Reijnders, les dirigeants mancuniens veulent préparer l’avenir et voient en Ayyoub Bouaddi l’un des meilleurs investissements possibles.