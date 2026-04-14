Atlético de Madrid : l’incroyable dernière danse d’Antoine Griezmann

Une histoire d’amour en deux temps pour Antoine Griezmann. Explosant un peu plus à la face du football mondial entre 2014 et 2019 lors de son premier passage à l’Atlético, l’attaquant français avait ensuite rejoint le FC Barcelone contre un chèque de 120 millions d’euros. Un passage de deux ans relativement décevant pour le natif de Mâcon qui rebondira chez les Colchoneros en 2021. Redevenu précieux pour le club madrilène, Antoine Griezmann arrive toutefois à 35 ans sur ses derniers moments avec le maillot des Matelassiers. En effet, le champion du monde 2018 s’est engagé avec la franchise américaine d’Orlando City à partir du mois de juillet.

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« L’Orlando City SC a annoncé aujourd’hui avoir recruté Antoine Griezmann, icône mondiale du football et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018, en provenance de l’Atlético de Madrid, club de la Liga espagnole. L’attaquant français a signé un contrat avec le club qui prendra effet en juillet 2026 et s’étendra jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029 », pouvait-on lire dans un communiqué du club floridien le 24 mars dernier. Une annonce qui actait la fin de l’aventure madrilène d’Antoine Griezmann mais qui rendait aussi la fin de saison spéciale. Si son club n’est plus en course pour gagner la Liga (3e) avec 13 points de retard sur le FC Barcelone, l’attaquant français peut néanmoins encore rêver d’un doublé. Le samedi 18 avril, l’Atlético de Madrid défiera la Real Sociedad, son club formateur, en finale de la Coupe du Roi. Une compétition qu’il n’a remportée qu’avec le FC Barcelone. Et puis l’Atlético de Madrid est encore engagé en Ligue des Champions.

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Griezmann peut encore rêver d’un doublé

Vainqueur 2-0 du FC Barcelone mercredi dernier du côté du Camp Nou, le club coaché par Diego Simeone reçoit au Ryadh Air Metropolitano le club catalan ce mardi pour la phase retour. En cas de qualification, Arsenal ou le Sporting CP (victoire 1-0 des Gunners) à l’aller sera l’adversaire des Colchoneros en demi-finale. De grandes perspectives possibles pour Antoine Griezmann qui n’a jamais remporté cette compétition. Et l’attaquant français ne sera pas une mascotte pour le club madrilène. Laissé au repos contre le Séville FC (défaite 2-1) ce samedi, l’attaquant français ne compte que deux titularisations en Liga en 2026. « Antoine va profiter pleinement des matchs restants. Ce qu’il représente est très spécial et important », avait d’ailleurs justifié Mateu Alemany le directeur sportif.

En revanche, il est indiscutable dans les Coupes. C’est avec lui que l’Atlético de Madrid a écrasé le FC Barcelone 4-0 (4-3 au cumulé) en demi-finale de Coupe du Roi. Un match où il a marqué et participé pleinement au festival madrilène. En Ligue des Champions, il a débuté les deux derniers matches contre Tottenham (où il a été doublement décisif à l’aller) et celui face au FC Barcelone. A chaque fois associé à Julian Alvarez, il a été le soutien idéal à l’Argentin tandis que les couloirs étaient occupés par Giuliano Simeone et Ademola Lookman. Une bonne alchimie puisque l’attaquant de l’Atlético de Madrid comptabilise 9 buts et s’épanouit auprès du Français qu’il avait valorisé après la victoire 5-2 contre Tottenham : « sa qualité et son leadership sont impressionnants, tout comme ce qu’il représente pour l’équipe. Il joue brillamment et nous aide énormément lorsqu’il est en pleine forme. »

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Rivé sur ses derniers objectifs, Antoine Griezmann est prêt à aider l’Atlético de Madrid à décrocher les deux derniers titres qui lui sont possibles. Son coach Diego Simeone qui compte sur lui avait réagi avec émotion à son futur départ avant le match aller : « je tiens à te remercier pour tout ton travail et ton humilité. Tu es un modèle pour les jeunes d’aujourd’hui, dans une société qui a besoin de gens comme toi. Merci pour ton engagement et pour ton attitude. Je te considère d’abord comme un joueur, puis comme un ami. Il reste huit (sept ndlr) matchs de championnat, un match de Coupe et, si Dieu le veut, nous allons disputer cinq (quatre ndlr) matchs supplémentaires en Ligue des Champions. Je t’aime beaucoup. Je suis ton entraîneur, mais tu sais que si demain tu ne cours pas, tu seras sorti (rires) ». Une dernière danse émouvante pour Antoine Griezmann qui ne rêve que d’une chose : finir en beauté avec le club où il a construit sa légende.