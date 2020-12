OGC Nice : Patrick Vieira ne baissera pas les bras

A l'OGC Nice, les temps sont durs en ce moment. Touchés par de nombreuses blessures, les Aiglons connaissent une série bien négative de résultats : 4 défaites de suite, entre la Ligue 1 et l'Europa League. Ce qui pourrait bien coûter la place de Patrick Vieira. Le match de ce jeudi contre le Bayer Leverkusen en C3 pourrait bien être décisif pour l'avenir du technicien français à la tête de l'OGC Nice.

Le champion du monde 1998 s'est exprimé en conférence de presse sur ce moment difficile dans sa carrière. Et il a réaffirmé sa pugnacité : « quand j'étais joueur, j'ai connu des moments très difficiles pendant ma carrière et je n'ai jamais baissé les bras, je me suis toujours battu, je me suis toujours accroché. Ce moment que je suis en train de traverser ne me changera pas. Je suis dans le vrai : je sais que les résultats ne sont pas bons, mais je vais continuer à m'accrocher, à me battre, je vais être encore plus exigeant avec moi-même et avec tout ce qu'il y a autour de l'équipe. L'objectif, c'est de gagner de la confiance et de gagner des matches pour aller de l'avant ».