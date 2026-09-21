Argentine : le prix des billets du dernier match de Lionel Messi dévoilé

Lionel Messi s’apprête à vivre ses dernières minutes avec l’Argentine. Après avoir annoncé sa retraite internationale, l’octuple Ballon d’Or a été convoqué par Lionel Scaloni pour disputer un dernier match sous le maillot de l’Albiceleste face au Bénin (le 6 octobre, 21h), à l’Estadio Monumental. La Fédération argentine (AFA) a par ailleurs dévoilé les tarifs des billets, avec des prix allant de 52 à 278 euros selon les catégories. La vente des billets débutera le mardi 22 septembre à 18 heures sur la plateforme officielle de la fédération.

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Plusieurs autres tarifs seront proposés, à 104, 185 et 260 euros, tandis que les enfants pourront assister à la dernière de Messi avec l’Argentine pour seulement 17 euros. À cette occasion, les Champions du monde 2022 ont aussi été invités par l’AFA pour accompagner leur ancien capitaine lors de ces adieux.