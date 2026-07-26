Fukushima United : buteur à 59 ans, l’incroyable histoire de l’attaquant japonais Kazuyoshi Miura

Alors que le Japon est désormais l’une des forces émergentes du football mondial, il y a 40 ans, la situation était totalement différente. La seule chose qui n’a pas changé, c’est de voir Kazuyoshi Miura taper dans un ballon. Attaquant de 59 ans, le natif de Shizuoka dispose d’une carrière pour le moins étonnante. Entre un père qui entretenait des liens avec les Yakuzas et un départ à 15 ans pour le Brésil afin de devenir footballeur. Un destin à la "Oliver Atton" dans l’animé "Olive et Tom", qui a débuté du côté du Brésil. Il a lancé sa carrière en 1986 du côté de Santos, pour ne pas l’arrêter depuis.

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Jouant à travers six pays (Brésil, Japon, Italie, Croatie, Australie et Portugal) et quatre continents (même si l’Australie a rejoint l’AFC juste après son passage au Sydney FC), celui qu’on surnomme « King Kazu » a disputé 1037 matchs pour 293 buts au cours de sa carrière. Un bilan assez marquant pour celui qui aura été l’une des premières grandes gloires du football japonais avec ce sacre lors de la Coupe d’Asie 1992, la première des quatre Coupes d’Asie remportées par le Japon. Il en est également le deuxième meilleur buteur. Seule ombre au tableau, le fait qu’il n’ait jamais joué en Coupe du Monde.

Kazuyoshi Miura a mis fin à quatre ans de disette

Joueur historique du Yokohama FC où il évolue depuis 2005, il y a notamment évolué en J League jusqu’en septembre 2020 à 53 ans, 6 mois et 28 jours. Depuis, il est régulièrement prêté à différents clubs comme les Suzuka Point Getters, l’UD Oliveirense, l’Atletico Suzuka Club et dernièrement, le club de Fukushima United, pensionnaire de troisième division. «Ma passion pour le football n’a pas changé, quel que soit mon âge. Je suis très reconnaissant de cette opportunité. Je promets de donner le meilleur de moi-même pour apporter ma contribution. Écrivons l’histoire ensemble », confiait-il au moment de son arrivée.

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Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas encore dit son dernier mot. Alors que Fukushima United a affronté le club d’Iwaki Furukawa dans le cadre de la Coupe de l’Empereur, il a participé à la victoire des siens avec un but (7-0). Son premier depuis novembre 2022, qui lui permet de repousser les limites du corps humain à 59 ans et 149 jours. Engagé en prêt jusqu’en juin 2027 avec Fukushima United, Kazuyoshi Miura va donc pouvoir jouer jusqu’à 60 ans. La légende japonaise n’en a décidément pas terminé avec le football.