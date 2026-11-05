Algérie : ça se gâte pour Luca Zidane !

Pour la double confrontation face au Togo (14 et 17 novembre) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, Brahim Hemdani a fait quelques choix remarqués au moment de dévoiler la liste de l’Algérie. À commencer par la décision de ne pas appeler le latéral gauche de Manchester City, Rayan Aït-Nouri. Un choix que le patron des Fennecs a tenté d’expliquer brièvement. « Il n’y a aucune problématique. Aujourd’hui, nous avons un seul arrière gauche qui est Jaouen Hadjam, et également Ramy Bensebaini qui peut jouer à gauche. Donc, nous avons deux joueurs qui peuvent jouer à ce poste. » Une justification qui n’a pas suffi à la presse algérienne. Relancé, Hemdani a fini par évoquer du bout des lèvres un éventuel non-respect des règles du groupe par le Cityzen.

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« Les portes de la sélection sont ouvertes à tout le monde, mais il y a des critères pour venir. Le premier, c’est d’avoir du temps de jeu, le second est de respecter un cadre de fonctionnement qui est clair. Donc aujourd’hui, par rapport à ces deux critères, il était normal que je prenne cette décision. Mais à l’avenir, tout reste possible et personne n’est exclu définitivement. » Aït-Nouri n’est cependant pas le seul absent remarqué. Titulaire dans les cages algériennes pendant la Coupe du Monde 2026, Luca Zidane (28 ans) n’a pas non plus été convoqué. Suspendu pour deux rencontres après les incidents survenus lors du match de la dernière CAN face au Nigéria, le gardien de Leganés était indisponible pour le dernier rassemblement, mais éligible pour celui de ce mois-ci. Cependant, Hemdani a préféré appeler Oussama Benbot, Melvin Mastil et Abdelatif Ramdane.

Un changement de statut en club fatal

Forcément interrogé sur cette absence en conférence de presse, l’ancien joueur de l’OM a donné une explication limpide. « J’ai fait mes choix sur un critère sportif, sur ce poste-là qui est vraiment particulier. J’avais besoin d’avoir le choix entre trois gardiens qui avaient un maximum de temps de jeu. Les trois sélectionnés ont le maximum de temps de jeu depuis le dernier rassemblement, et c’est la seule raison pour laquelle j’ai tranché en faveur de ces trois gardiens-là », a confié le sélectionneur des Fennecs. Des propos qui se sont logiquement confirmés dans les faits. Depuis le match amical Algérie-Niger du 6 octobre, jetons un œil sur le temps de jeu des trois portiers appelés par Hemdani, ainsi que sur celui de Zidane. Le fils de Zinédine Zidane a disputé deux matchs face à Almeria et Cordoue (180 minutes).

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De leur côté, ses concurrents ont eu un meilleur temps de jeu. Melvin Mastil a joué 270 minutes avec Lausanne-Sport (3 matchs complets), tandis qu’Oussama Benbot compte 360 minutes de jeu avec l’USM Alger (4 matchs complets). Idem pour Abdelatif Ramdane avec le MC Alger (360 minutes, 4 matchs complets). Un bilan qui contraste avec la situation de Zidane. Depuis l’intronisation du nouvel entraîneur de Leganés le 18 octobre dernier, le portier est l’une des principales victimes de ce changement de staff. En effet, AS explique que l’une des premières décisions de Luis Carrión a été de titulariser Raúl Fernández à la place de l’international algérien, qui s’est donc retrouvé sur le banc lors des deux dernières rencontres de son club contre Majorque et Valladolid. Un changement de statut qui a désormais clairement un impact sur sa carrière internationale.