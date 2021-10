Serie A : Joaquin Correa offre la victoire à l'Inter Milan contre l'Udinese

L'Inter Milan recevait l'Udinese à Giuseppe Meazza dans le cadre de la 11e journée de Serie A. Les hommes de Simone Inzaghi avaient l'occasion de recoller provisoirement au podium tandis que les Zebrette restaient sur trois matches nuls, les rapprochant de la zone de relégation. Après une première période largement dominée par les locaux mais sans concrétisation, ces derniers auront plus de réussite lors du second acte. Il fallait deux éclairs de génie de l'attaquant argentin et nouvelle recrue nerazzurra Joaquin Correa pour renverser la vapeur, profitant de la passivité défensive.

D'abord sur une belle ouverture d'Alessandro Bastoni, l'ancien Laziale partait balle au pied dans la surface avant d'ajuster Marco Silvestri (1-0, 60e). Rebelote neuf minutes plus tard sur un centre en retrait de Denzel Dumfries (68e) pour nettoyer la lucarne gauche du portier adverse. Score final : 2-0. Les Lombards consolident sa troisième place en championnat et prennent 5 points d'avance provisoirement sur l'AS Rome. L'Udinese (14e) réalise une mauvaise opération à domicile, et pourrait voir Venezia et la Spezia revenir à égalité.

