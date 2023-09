Ligue 1 : les 17 bonnes affaires sur le marché des transferts

La suite après cette publicité

Le mercato est terminé depuis le 31 août dernier. Et alors qu’énormément de clubs se sont renforcés au fil de l’été, d’autres pourraient encore peaufiner leurs effectifs lors du prochain mercato. Néanmoins, une autre solution existe. En effet, il est possible de mettre la main sur des joueurs libres à n’importe quel moment à l’instar de l’arrivée de Nampalys Mendy à Lens quelques semaines auparavant. Et dans cette optique, plusieurs clubs de Ligue 1 pourraient se renforcer dans les prochaines semaines avec des joueurs encore libres. 17 d’entre eux comptent plus de 30 matches dans l’élite et pourraient encore rendre de fiers services à plusieurs écuries de l’Hexagone.

Plusieurs défenseurs expérimentés sont en stand-by

La défense est, très souvent, un chantier prioritaire pour de nombreuses équipes de Ligue 1 lors des périodes de mercato. Même si plusieurs équipes sont déjà bien chargées pour leur arrière-garde, d’autres pourraient rester à l’affût des bonnes affaires. Relancer Jean-Philippe Gbamin peut clairement en être une. Le défenseur ivoirien (17 sélections), capable d’évoluer en sentinelle comme il l’a fait à Everton, compte 54 matches à son compteur avec le RC Lens. A 28 ans, il sort d’une fin d’aventure compliquée avec les Toffees qui l’ont libéré en juin dernier après deux prêts non concluants à Trabzonspor et au CSKA Moscou. Pour redonner un second souffle à sa carrière, Gbamin devra se délester de plusieurs gênes musculaires qui, en complément d’une rupture du tendon d’Achille en mai 2020, ont gâché son aventure anglaise.

D’autres défenseurs bien connus en France pourraient ainsi faire leur retour sur les pelouses hexagonales. C’est le cas du défenseur malien Almamy Touré. Passé par l’AS Monaco, le joueur de 27 ans n’a pas retrouvé de nouveau club après la fin de son bail avec l’Eintracht Francfort. Pour rappel, celui qui compte 54 rencontres de Ligue 1 avec le club de la principauté peut également évoluer sur le flanc gauche de la défense. D’autres alternatives existent pour renforcer sa défense gratuitement. En effet, Souleyman Doumbia (27 ans, ex-PSG) et Ambroise Oyongo (32 ans, ex-MHSC) n’ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied et pourraient venir dynamiter les côtés de la défense.

Avis aux entrejeux dégarnis : il y a de bonnes affaires encore disponibles

La majorité des bonnes affaires encore libres sont des milieux de terrain. Le grand nom de cette liste s’appelle Luiz Gustavo. Impressionnant sous les couleurs phocéennes entre 2017 et 2019 (67 matches de L1), le milieu brésilien n’a pas retrouvé de point de chute depuis la fin de sa collaboration avec Al-Nassr. A 36 ans, reste à savoir si l’ancien du Bayern Munich aura encore les jambes pour réellement apporter à une équipe de Ligue 1. Cependant, son expérience peut être un réel atout pour plusieurs équipes en difficulté même si son salaire conséquent pourrait calmer quelques ardeurs. Yann M’vila dispose également d’un gros salaire mais les garanties sportives sont plus fraîches pour l’ancien Rennais. Seulement âgé de 33 ans, l’international tricolore aux 204 rencontres de Ligue 1 sort de trois saisons plus que correctes avec l’Olympiakos. Un autre ancien international peut clairement apporter en France : Morgan Schneiderlin. Passé par Strasbourg et Nice, l’ancien de Manchester United a encore de beaux jours devant lui à 33 ans.

Ce ne sont pas les trois seuls grands noms encore disponibles dans l’entrejeu. Les deux Portugais Xeka et Adrien Silva pourraient ainsi être tentés par un retour sur les pelouses de Ligue 1. Champion avec le LOSC en 2021, le premier cité a rompu son contrat à l’amiable avec Rennes cet été tandis que le second, champion d’Europe avec le Portugal en 2016, veut se relancer à 34 ans après une courte expérience émiratie avec Al-Wahda. Pour finir cette belle liste au milieu de terrain, à noter que Pape Cheikh Diop, monstrueux le temps de quelques rencontres en 2018-2019 avec l’OL, et Alfred N’Diaye, passé par Nancy, pourraient également s’avérer être de belles pioches.

De la qualité à aller chercher en attaque

Pour finir, les attaques en panne de ce début de saison en Ligue 1 peuvent se consoler, si elles le veulent, en allant chercher des attaquants très expérimentés de Ligue 1. C’est notamment le cas d’André Ayew. Le Ghanéen était l’un des symboles de l’OM du début des années 2010 mais n’a plus foulé les pelouses françaises depuis. Après des mandats de qualité avec Fenerbahce et Al-Sadd, l’attaquant polyvalent de 33 ans a encore de beaux services à rendre malgré une aventure ratée à Nottingham Forest. Même s’il souhaitait rejoindre une équipe du Big 5 comme nous vous l’écrivions il y a quelques jours, la Turquie lui fait les yeux doux.

Qui sera alors capable de relancer Eden Hazard ? Libéré cet été par le Real Madrid, l’ancien virtuose de Chelsea et du LOSC représente un pari très risqué. Mais c’est en prenant ce genre de risques que le football s’enjolive. Alors que les supporters lillois avaient poussé pour faire revenir leur ancien crack dans le Nord, le Belge de 32 ans est toujours sans club à l’heure actuelle même si la Belgique le convoite. Si ces deux anciennes stars de Ligue 1 pourraient intéresser du monde, Valon Berisha (37 matches de L1 avec Reims), Opa Nguette (147 matches de L1 avec Metz), Sada Thioub (135 matches de L1 entre Nîmes, Saint-Etienne et Angers) et James Léa-Siliki (84 matches de L1 avec Rennes) sont également libres et pourraient clairement être tentés par un retour dans l’élite française…