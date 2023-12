Au bord du gouffre économique, Séville va lancer sa révolution !

Difficile de faire plus paradoxale que le Séville FC. En difficulté en Liga la saison dernière, le club andalou avait longtemps joué le maintien avant de finalement arracher une douzième place. Pourtant, le club avait encore brillé en Ligue Europa en remportant la compétition pour la septième fois de son histoire. Large recordman de l’épreuve, le club espagnol connaît une réussite incroyable dans cette compétition avec pas moins de 5 sacres lors des 9 dernières éditions. Un côté Docteur Jekyll et Mister Hide qui a souvent fait acte pour les pensionnaires de l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Néanmoins, cette saison tous les voyants semblent au rouge.

De nouveau accroché par Villarreal à domicile (1-1), Séville est quinzième et ne compte que cinq points d’avance sur la zone rouge. Sur la scène européenne, ce n’est pas mieux. Dernier de son groupe avec 2 points en 5 matches et déjà éliminé de la Ligue des Champions, Séville et condamné à gagner à Lens pour espérer aller en Ligue Europa. Un match crucial qui pourrait permettre aux Andalous de se refaire la cerise dans la compétition dont ils raffolent. Néanmoins, elle fait figure d’arbre qui cache la forêt.

Séville a vécu au-dessus de ses moyens

Dans une saison marquée par le licenciement de José Luis Mendilibar, Diego Alonso son successeur est lui aussi sur un siège éjectable. L’été dernier, le directeur sportif Monchi avait laissé sa place à Victor Orta dont les choix sont aujourd’hui contestés. Entre la prolongation de José Luis Mendilibar et certaines arrivées (Mariano Diaz et Adnan Januzaj) peu convaincantes, il a épuisé une partie de son crédit. Au niveau de la présidence, ce lundi est marqué par le retour de José Maria Del Nido à la tête du club, dix ans après son premier mandat (2002/2013). Condamné à l’époque à 7 ans de prison pour corruption, il va tenter de relever un club en très grande difficulté économique. Interrogé par 2PlayBook, José Maria Del Nido a affirmé que des ventes seront nécessaires pour le bien du club ainsi qu’une politique d’austérité forte.

Sur les derniers exercice, Séville a vécu bien au-dessus de ses moyens avec 202 millions d’euros de masse salariale et d’amortissements lors de la saison dernière, des chiffres records. «Au cours de ces deux années, nous ne devons pas oublier que nous avons perdu beaucoup de revenus , mais il ne serait pas juste qu’en 2022/2023 nous utilisions comme argument les braises de la pandémie (de Covid-19 en 2020 ndlr). Nous avons perdu de l’argent parce que nous étions extrêmement ambitieux avec le configuration de l’équipe sportive, cela n’a pas fonctionné et donné le retour attendu. Je tiens à rappeler qu’un effort supplémentaire a été fait en 2022 car en janvier de cette année-là, nous avons vu que le titre de champion pouvait être disputé», a expliqué le dirigeant.

Une stratégie qui va changer sur le mercato

«Des pertes importantes en ont découlé et Séville ne pourra pas tenir dans cette situation très longtemps. Ce n’est pas acceptable. Nous avons investi 40 millions dans des footballeurs qui n’ont pas joué pour nous à cause de décisions sportives inefficaces ou de mauvaises performances. Notre perspective est qu’en 2023/2024 nous parviendrons à l’équilibre, probablement avec quelques ventes» a poursuivi José Maria Del Nido. Si la dynamique commence à évoluer positivement avec une réduction de 22% des pertes, le travail doit se poursuivre d’autant que le Séville FC aura du mal à être européen l’an prochain à moins d’une nouvelle épopée victorieuse en Ligue Europa. Et cette dernière tient à une victoire contre Lens. La vente de joueurs cet hiver et cet été sera une option utilisée par le club andalou et le président des Nervionenses l’a martelé.

«En 23/24, nous avons réussi à réduire la masse salariale à 180 millions, soit plus de 20 millions de moins que l’année dernière, et nous avons réduit le nombre de joueurs de 35 à 27, avec 25 joueurs professionnels et deux de plus de l’équipe réserve. Le problème, c’est que nous supportons toujours le coût des opérations qui ne se sont pas bien déroulées et, par exemple, cette année, nous avons assumé 30 millions de coûts pour des joueurs qui ne jouent pas pour nous. Le problème a été identifié et n’est pas dans les revenus. Nous devons revenir au modèle de recherche de joueurs plus jeunes pour qu’ils offrent ici des performances sportives élevées, se revalorisent et nous permettent d’obtenir des plus-values» a ainsi expliqué José Maria Del Nido. Des déclarations qui laissent entrevoir un retour aux sources pour Séville qui s’est affirmé à l’échelle européenne par son excellent travail dans le scoutisme et l’éclosion de jeunes pépites.