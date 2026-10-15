Le propriétaire du Mans FC répond à la polémique Gana Gueye

Après Novak Djokovic, Thibaut Courtois, Felipe Massa ou encore Kevin Magnussen, Idrissa Gueye et Lucas Leiva ont rejoint l’ambitieux groupe d’actionnaires du Mans FC il y a quelques semaines. Si l’arrivée de l’ancien international brésilien s’est faite sans heurts, celle de l’ancien joueur du PSG a provoqué quelques remous en raison d’une polémique datant de 2022. A l’époque, le milieu sénégalais avait refusé de porter un maillot orné d’un flocage arc-en-ciel, dans le cadre d’une journée de lutte contre l’homophobie. Interrogé par le Maine Libre sur sa position, le propriétaire du Mans, Pedro Oliveira, a répondu.

La suite après cette publicité

« Ce qui est arrivé il y a quatre ans concerne spécifiquement Idrissa Gana Gueye, et je ne pense pas qu’il faut revenir là-dessus. Je le connais mieux depuis quelques mois et je retiens son superbe travail avec son académie au Sénégal. Je suis fier de l’avoir comme investisseur. Je trouve dommage d’évoquer cet appel au boycott de la part d’un collectif qui s’est avéré être un "fake" (il n’avait aucune origine certifiée, mais l’association mancelle Homogène avait par la suite fait part de son incompréhension). C’est un bruit inutile et je ne pense que nous devions gaspiller de l’énergie là-dessus. En revanche, si l’association avait été réelle, nous aurions engagé la conversation.» Il a également évoqué son ambition de voir Le Mans en Coupe d’Europe dans 5, 7 ou 10 ans.