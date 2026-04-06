Le PSG fonce sur un phénomène brésilien

Réservoir inépuisable en talents depuis des décennies, le Brésil est chaque année une source majeure pour les clubs européens, à la recherche du nouveau Neymar ou du nouveau Vinicius Junior. Si le PSG est traditionnellement lié au pays du football pour avoir abrité plusieurs de ses plus grands joueurs (Neymar, Ronaldinho…), le club de la capitale n’avait pas forcément pour coutume de s’aventurer directement sur le marché brésilien depuis l’arrivée de QSI.

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Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell, David Luiz, Neymar ou encore Dani Alves sont ainsi tous arrivés après avoir connu des expériences en Europe. Lucas Moura faisait figure d’exception à l’époque, puis Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo ont débarqué en janvier 2024 en provenance des Corinthians et de Sao Paulo. Le premier a encore tout à prouver après un premier prêt relatif à Reims, et un second mitigé à Braga cette saison, quand le défenseur s’est solidement installé dans la rotation parisienne, en plus d’avoir connu ses premières sélections avec le Brésil.

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Liverpool aussi sur le coup

Il n’est pas impossible que la colonie brésilienne s’agrandisse dans les mois à venir, surtout quand on connaît l’intérêt de Luis Campos et de ses équipes pour le championnat brésilien. D’après ESPN Brasil, un tout jeune joueur serait d’ailleurs dans les radars du club de la capitale : un certain Erick Belé. Milieu offensif de 19 ans, il évolue sous les couleurs de Palmeiras, avec qui il a connu ses premières minutes en professionnel cette saison. Lors de la dernière trêve, Belé avait marqué les esprits avec les U20 brésiliens en inscrivant deux buts lors des deux victoires face au Paraguay.

Ses performances lors de la dernière Copa Libertadores U20, où Palmeiras avait terminé troisième, ont également attiré les regards de nombreux recruteurs européens. D’après ESPN, le PSG, Liverpool ou encore Parme le suivent aujourd’hui avec attention. Le média ajoute que plusieurs clubs seraient déjà prêts à proposer 20 millions d’euros pour Belé, tandis que Palmeiras en réclamerait le double pour libérer son joueur, appelé à s’installer en équipe première très vite. Auteur de 6 buts et 1 passe décisive en 12 matchs partagés entre les pros et les U20 cette saison, Belé a un contrat courant jusqu’en 2028.